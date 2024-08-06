В украинских Сумах произошел взрыв

Серия взрывов произошла в городе Сумы на северо-востоке Украины. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«О серии взрывов в Сумах сообщают местные паблики», — говорится в публикации.

Других подробностей не приводится.

Еще один взрыв произошел утром 6 августа. На тот момент в Сумской области действовала воздушная тревога.

5 августа представитель пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев заявлял, что Вооруженные силы России поразили склад боеприпасов украинских Вооруженных сил и прибывший личный состав в городе Сумы.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Россия ударила «Кинжалами» по центрам принятия решений ВСУ.