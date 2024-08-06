На Украине мужчин обязали носить с собой военно-учетный документ в пограничной полосе

На Украине мужчин от 18 до 60 лет обязали иметь при себе военно-учетный документ, если они находятся в пограничной полосе. Об этом сообщил представитель кабмина в Раде Тарас Мельничук.

По его словам, правительство приняло соответствующее постановление. Отсутствие при себе военного билета будут считаться нарушением закона и наказываться штрафом. Кроме того, при наличии ресурсов у патруля нарушителя могут доставить в военкомат. При этом политик обратил внимание, что документ в «Дие» или «Резерв+» тоже подойдет.

Украинское издание «Страна» со ссылкой на данные Минобороны писало, что информацию о себе обновили около 4 млн человек — меньше половины военнообязанных. По словам депутата Рады Олега Синютки, примерно у 6-7 млн военнообязанных старые данные, поэтому многим грозят крупные штрафы. Причем это касается не только тех, кто покинул Украину после начала конфликта, но и тех, кто давно не живет в стране.

В случае необновления данных будут применяться те же меры. Однако в документе есть пункт, что задерживать человека имеет право только полиция.

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