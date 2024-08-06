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В Минобороны РФ отчитались о работе группировки «Север» за сутки

МО России: группировка «Север» за сутки нанесла поражение четырем бригадам ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Солдаты группировки российских войск «Север» за прошедшие сутки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

В заявлении уточняется, что под удары попали формирования 1-й бригады специального назначения и 36-й бригады морской пехоты украинских войск. Кроме того, целями стали бойцы и техника 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ.

По информации ведомства, места их дислокации находились в районе населенных пунктов Мирополье и Стецковка в Сумской области. Также несколько формирований ВСУ были замечены около населенных пунктов Волчанские Хутора, Рясное и Волчанск в Харьковской области.

«Отражены две контратаки штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в Минобороны РФ.

В публикации подчеркивается, что всего за данный промежуток времени бойцы «Севера» ликвидировали до 120-ти украинских солдат и два пикапа. Более того, российские войска уничтожили две гаубицы Д-30 и два орудия Д-20.

Ранее военный Вооруженных сил РФ в одиночку уничтожил позицию ВСУ и попал на видео.

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