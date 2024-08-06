Село Пороз Белгородской области попало под артобстрел ВСУ

Село Пороз Грайворонского района Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор сообщил, что проведенный после обстрела подомовой обход выявил повреждения в пяти частных домовладениях. В домах пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады, ущерб нанесен надворным постройкам и заборам.

«Также под удар попали два социальных объекта: в одном — осколками посечены кровля и фасад, второй — сильно пострадал в результате пожара: полностью разрушена крыша, выбиты окна и повреждены стены», — написал Гладков.

Утром 6 августа сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. В результате атаки полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом, в трех квартирах одного многоквартирного дома выбиты окна, осколками повреждены частный дом и восемь машин.

Ранее стало известно, что трое детей ранены при обстреле города Суджа.