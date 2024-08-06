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ВС России сожгли движущиеся к Курской области бронемашины ВСУ

Военкор Котенок: ВС России сожгли бронемашины ВСУ, двигавшиеся к Курской области

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Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России сожгли бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорваться к Курской области. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале

По его словам, ВСУ пытаются действовать малыми группами по направлениям населенных пунктов Гончаровки и Куриловки. Выявленные места дислокации украинских войск подвергаются обстрелом со стороны ВС РФ.

Утром 6 августа ВСУ пытались прорвать границу с РФ в Курской области. Сотрудники пограничной службы ФСБ России и российские военные не допустили противника на российскую территорию, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

ВСУ также атаковали регион при помощи БПЛА. 6 августа мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что обломки беспилотников Украины упали на нескольких улицах города. На территории поликлиники на улице Дзержинского нашли небольшие посторонние предметы, похожие на осколки беспилотника. Также обломки дронов повредили автомобиль на улице Павлуновского.

Ранее при обстреле города Суджа в Курской области пострадали трое детей.

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