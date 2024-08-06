Украинские диверсанты уничтожены при попытке высадиться в Херсонской области

В ночь на 6 августа украинские диверсанты совершили попытку высадки с моря на Тендровской косе в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, в попытке прорыва российской границы было задействовано 12 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки, а также ударные и разведывательные беспилотные летательные аппараты.

Сальдо рассказал, что российские военнослужащие отслеживали действия злоумышленников с момента выхода лодок из Очакова в приграничной Николаевской области Украины. При подходе катеров к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия. Удалось ликвидировать три лодки вместе с экипажами, оставшиеся в целых диверсанты повернули обратно.

Губернатор уточнил, что это уже вторая за 2024 год попытка Украины совершить провокацию на Тендровской косе. По его словам, как и первая, она закончилась провально.

Ранее сообщалось, что минимум 20 бойцов ВСУ были уничтожены при попытке прорыва в Курскую область.