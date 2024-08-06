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Бойцы группировки войск «Восток» уничтожили танк и девять автомобилей ВСУ

Минобороны: бойцы группировки войск «Восток» уничтожили танк ВСУ

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Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, а также уничтожили танк и девять автомобилей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Боевые столкновения с противником были в районах населенных пунктов Водяное, Макаровка в ДНР, Мирное в Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, танк, девять автомобилей, три 155 мм самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», — говорится в сообщении.

До этого подразделения группировки войск «Центр» уничтожили танк Abrams производства США.

Позже бойцы группировки войск «Запад» уничтожили два танка Leopard Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации. Также российские военные уничтожили станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.

Ранее в Минобороны показали видео с уничтожением танков Leopard под Харьковом.

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