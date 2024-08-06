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В Минобороны РФ рассказали об успехах «Южной» группировки войск

Минобороны РФ: ВС Украины потеряли до 520 военнослужащих в ДНР

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Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство обороны России рассказало, что подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение и нанесли удары по штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

Отмечается, что ВСУ в ходе боев потеряли до 520 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходные артиллерийские установки Paladin и Caesar, 155 мм гаубицу М777, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и два 152 мм орудия Д-20.

6 августа стало известно, что начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов посетил позиции войск группировки «Центр» в зоне военной операции.

До этого секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина за неполные два месяца потеряла свыше 115 тысяч своих военных. По его словам, за эти два месяца территория, которую взяли под контроль российские военные, прибавила 420 квадратных километров и Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 115 тысяч бойцов. Это большая цифра, заявил Шойгу.

Ранее Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Украины.

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Операция на Украине
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