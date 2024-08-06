Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник

Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попробовали осуществить атаку по территории РФ с применением беспилотного летательного аппарата.

По данным Минобороны, попытка была осуществлена около 11:45 по московскому времени.

Отмечается, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Также во вторник, 6 августа, в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны утром уничтожили 22 беспилотника над Курской и Белгородской областями. В ведомстве рассказали, что 13 беспилотников самолетного типа сбили силы ПВО в Курской области и еще девять — над территорией Белгородской области.

Также стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.