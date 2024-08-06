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Шойгу сообщил о потере ВСУ более 100 тысяч военных за два месяца

Секретарь СБ Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных

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Павел Бедняков/РИА Новости

Украина за неполные два месяца потеряла свыше 115 тысяч своих военных. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу со ссылкой на данные Минобороны РФ, передает РИА Новости.

По его словам, за эти два месяца территория, которую взяли под контроль российские военные, прибавила 420 квадратных километров, а Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 115 тысяч бойцов.

«И это большая цифра - 115 тысяч. По 60 тысяч в месяц почти. Хотя это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент», — сказал секретарь Совбеза.

До этого Шойгу заявил, что Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию ситуации на Украине, названные президентом России.

14 июня Путин представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Ранее Зеленский назвал неизменную цель Киева в конфликте.

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