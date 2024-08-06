Польский генерал рассказал, как эффективнее уничтожать F-16

Для ликвидации угрозы от поставленных на Украину истребителей F-16 российская армия уже выбрала необходимые цели. Такое мнение в интервью DoRzeczy выразил бывший заместитель начальника генерального штаба польской армии генерал Леон Коморницкий.

По его словам, российские ракеты теперь будут нацелены на украинские аэродромы.

«На мой взгляд, россияне их [украинцев] определили», — сказал он.

Генерал подчеркнул, что истребители эффективнее уничтожать не в воздухе, а на аэродромах базирования. А силы украинской противовоздушной обороны, по его мнению, недостаточны для их защиты.

4 августа президент Украины Зеленский заявил, что Украина получила первую партию истребителей F-16 и Вооруженные силы страны уже начали их использовать. Количество поставленных самолетов он не уточнил.

Подробнее об этом — в материале военного эксперта «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на Украине заявили, что ищут варианты получения дальнобойного оружия для F-16.