Российский политолог Сергей Марков считает, что после удара диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области может произойти атака на Белгород. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политолог Марков объяснил, что стоит за ударом ВСУ по Курской области
Политолог Марков: удар ВСУ по Курской области может предварять удар по Белгороду
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Владимир Трефилов/РИА «Новости»
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