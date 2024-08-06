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ВС России подбили французские танки под Купянском

Командир Жук: ВС России подбили под Купянском французские танки

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские бойцы подбили несколько легких французских колесных танков калибра 105 миллиметров под Купянском. Об этом сообщил командир отделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» с позывным Жук, пишет РИА Новости.

Кроме того, была подбита БМП Bradley, принадлежащая Вооруженным силам Украины.

«Они их не подпускают на близкое расстояние, стараются издалека работать. Технику они берегут сейчас усиленно, как и крупную артиллерию, так и танки», — сообщил источник.

До этого подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска сорвали ротацию одного из подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области.

Незадолго до того Минобороны сообщило об уничтожении еще одного немецкого танка Leopard в зоне СВО.

Ранее российские войска уничтожили танк Abrams в зоне СВО.

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