ВСУ атаковали Брянскую область с помощью дрона-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате сброса взрывного устройства с беспилотника никто не пострадал, однако полностью уничтожен легковой автомобиль, осколками посечены окна в жилом доме.

Богомаз добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте ЧП.

Утром 6 августа губернатор сообщал, что средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.