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Глава Генштаба вручил награды военным в зоне СВО

Глава Генштаба Герасимов вручил госнаграды военным за отвагу и мужество на СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, проявившим отвагу и мужество при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Герасимов посетил позиции войск группировки «Центр» в зоне военной операции. Начальник Генштаба заслушал доклады командующих объединений и командиров соединений, которые действуют на Красноармейском и Александро-Калиновском направлениях, об обстановке в зоне ответственности.

Он подвел итоги и поставил задачи на дальнейшие действия, также отметили в министерстве.

6 августа министр обороны России Андрей Белоусов поздравил офицеров и солдат 6-го танкового полка с освобождением населенного пункта Новоселовка Первая в Донецкой народной республике (ДНР).

Кроме того, министр направил поздравления личному составу 114-й отдельной мотострелковой бригады по случаю взятия под контроль Новоселовки Первой.

Ранее Герасимов наградил отличившихся при взятии населенного пункта в ДНР.

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