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Оборонные проекты Британии оказались под угрозой

Оборонные проекты Британии могут быть сорваны из-за закрытия завода микрочипов

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Закрытие завода американского предприятия по производству полупроводников Coherent в Великобритании может поставить под угрозу британские оборонные проекты. Об этом сообщает газета The Telegraph, передает РИА Новости.

«Конфиденциальные британские военные проекты могут быть сорваны из-за угрозы закрытия одного из последних оставшихся в стране заводов по производству микрочипов», — говорится в статье.

Предприятие может закрыться из-за прекращения сотрудничества с Apple. В отчетности Coherent указано, что утрата контрактов на поставку технологий ставит под сомнение ее жизнеспособность. В данный момент компания рассматривает варианты по внедрению в производство новых технологий или продаже бизнеса.

В число важных клиентов Coherent входит итальянская машиностроительная группа Leonardo, занимающаяся производством в королевстве радарных систем, электронных боевых устройств и вертолетов. Завод также поставлял чипы для истребителей Typhoon и других британских военных проектов.

В случае закрытия завода, подчеркивает издание, Leonardo будет вынуждена искать поставщиков в других странах, а производственный потенциал Великобритании в полупроводниковой сфере сократится.

До этого глава министерства обороны Великобритании Джон Хили заявлял, что страна не готова к масштабному конфликту из-за многолетнего недофинансирования армии.

Ранее сообщалось, что британские атомные подлодки используют разработанные в России программы.

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