В Румынии опровергли сообщения о поджоге украинцами склада с топливом

Министерство обороны Румынии опровергло информацию о поджоге склада с топливом на территории страны, к которому якобы были причастны украинские беженцы. Об этом сообщается на сайте румынского военного ведомства.

Информация о поджоге появилась на странице так называемого центра по исследованию войны в социальной сети Х (бывший Twitter), а также в мессенджере Telegram и социальных сетях VK, YouTube и Reddit. Утверждалось, что несколько украинских беженцев, возмутившихся уменьшением помощи Украине со стороны стран Европы, подожгли в румынском населенном пункте Брагадиру склад с топливом, предназначавшимся для украинской армии.

В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что эта информация является полностью ложной. Распространенный видеоролик не был снят в населенном пункте Брагадиру или в другом месте на территории Румынии, а власти страны не сообщали о каком-либо пожаре на каком-либо из топливных складов, добавили в ведомстве.

Ранее в Берлине загорелись палатки для размещения украинских беженцев.