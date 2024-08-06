Военный эксперт раскрыл, когда планируется «штурмовать Одессу»

Одесская область является для Вооруженных сил Украины важным логистическим узлом, через который завозится техника и оружие. Российские военные наносят удары только по системам ПВО города, стремясь «захлопнуть форточку» для Киева, а речи о штурме города не идет, заявил военный обозреватель Tsargrad.tv Влад Шлепченко.

«[Одесса] это та форточка, через которую Украина дышит последние два года. Естественно, по этой области наносились, наносятся и будут наноситься удары», — объяснил эксперт.

Он также напомнил, что именно Одесса является главной точкой поставок ВСУ истребителей F-16. Поэтому регион следует «почистить» от систем ПВО, чтобы у самолетов не было щита, позволяющего им спрятаться, убежден военный эксперт.

В то же время сообщения о якобы существующих планах провести штурм города, направив туда десант, специалист назвал «досужими байками» людей, которые не разбираются в ситуации.

«Относительно десанта в Одессу. Люди, которые об этом говорят, по всей видимости не следили за событиями последних двух лет, — заявил военный эксперт. — Это люди, которые пребывают в каких-то фантазиях и не следят за сводками с фронтов».

Одессу можно освободить только в результате утверждения соответствующих условий в ходе урегулирования после завершения спецоперации, заключил Шлепченко.

Напомним, власти Украины до этого подтвердили получение от зарубежных партнеров первой партии истребителей F-16. Сообщалось, что они будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области, что на границе с Румынией.

Российские войска ранее ударили по аэродрому для истребителей F-16 в Николаевской области.