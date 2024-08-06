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Пленный украинец рассказал о подразделении из инвалидов и пенсионеров

Боец ВСУ заявил, что на оборону у Торецка оставили инвалидов и пенсионеров

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Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское подразделение, в составе которого в основном инвалиды и пенсионеры, удерживает оборону на одном из участков фронта в районе Торецка (Дзержинска) на Горловском направлении. Об этом сообщил пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Спицкий, слова которого передает ТАСС.

«Нам некуда было деваться. Нас на точке оставалось пять человек <...> — пенсионеры, глухие, косые и кривые», — заявил военный, который попал на боевые позиции в числе самых не боеспособных солдат подразделения.

Боец также добавил, что к линии боевого соприкосновения подразделение было переброшено из тыла, где военнослужащие несли службу на блокпостах, среди них был и сам Спицкий, который попал в ряды ВСУ в 2022 году по мобилизации.

До этого сдавшийся в плен боец Вооруженных сил Украины Николай Хавтура рассказал, что в ВСУ мобилизуют людей, несмотря на наличие у них «белого билета» и эпилепсии.

Накануне депутат Верховной рады Георгий Мазурашу рассказал, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) пытались мобилизовать мужчину с диагностированной шизофренией.

Ранее на Украине мобилизовали мужчину с умственной отсталостью и пороками сердца.

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