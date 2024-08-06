Директор «Патриота» не признает вину в хищении

Руководитель парка «Патриот» полковник запаса Вячеслав Ахмедов не признает вину в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, однако готов сотрудничать со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Ахмедов считает себя невиновным, так как, по его словам, его действия не носили криминального характера, а лежат в плоскости гражданско-хозяйственных отношений», — заявил источник.

Отмечается, что с другим фигурантом дела — заместителем начальника главного управления инновационного развития МО РФ генерал-майором Владимиром Шестеровым — продолжаются следственные действия.

Собеседник агентства также сообщил, что 6 августа следствие планирует выйти в военный суд с ходатайством об избрании Шестерову меры пресечения. Ахмедов был арестован еще 3 августа до 21 сентября.

Накануне сообщалось, что военные следователи проверяют всю деятельность директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова с 2021 года.

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Ранее сотрудников «Патриота» допросили по делу о хищении.