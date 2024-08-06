Спецоперация на Украине завершится в 2024 году победой России, какое бы оружие ни дали Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил в беседе с ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

Он назвал этот вопрос «однозначным». «В этом году мы этот вопрос по СВО закроем. И закроем нашей победой», — заключил он.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что Россия закончит военную спецоперацию на Украине победой уже в этом году. Он отметил, что по информации, которая доходит до него из зоны спецоперации, российские военные «заходят» на стратегически важный объект.

Кадыров подчеркнул, что Вооруженные силы РФ занимают тактически важные позиции под Волчанском Харьковской области.

Польское издание Myśl Polska сообщило, что благодаря слаженной работе российской армии Вооруженным силам Украины предстоит пережить сложные недели. Авторы материала отметили, что на сегодняшний день российская армия обладает большими ресурсами, чем украинские войска.

Ранее в ГД назвали сроки окончания конфликта на Украине без помощи Запада.