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В ЛНР сообщили о срыве ротации подразделения ВСУ под Купянском

Марочко: силы РФ сорвали ротацию подразделения теробороны ВСУ под Купянском

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска сорвали ротацию одного из подразделений территориальной обороны Вооруженных сил Украины под Купянском в Харьковской области. Об этом ТАСС заявил военный эксперт, подполковник народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После поражения ВС России перевалочного пункта украинских боевиков в Кругляковке были сорваны ротационные мероприятия одного из подразделений территориальной обороны вооруженных формирований Украины, находящегося в районе Песчаного», — проинформировал он.

По словам Марочко, украинским военнослужащим, которые находились на линии боевого соприкосновения «сверх нормы», поступила команда продолжать нести службу до особого распоряжения, так как нет сил и средств для их замены.

До этого Андрей Марочко сообщил, что ВСУ в течение июля на рубежах Луганской народной республики (ЛНР) потеряли рекордное с начала года количество военнослужащих и иностранных наемников — 46 905 человек. В июне на этом участке фронта ВСУ потеряли 34 785 солдат и наемников.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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