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ВС России уничтожили украинскую технику в районе Спорного

Минобороны: российские военные уничтожили технику ВСУ на Северском направлении

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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные с помощью FPV-дронов уничтожили технику украинской аэромобильной бригады на Северском направлении и позиции механизированной бригады в районе Спорного. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«Операторы FPV-дронов «Южной» группировки войск уничтожили технику 81-й аэромобильной бригады ВСУ на северском направлении и позиции 54-й механизированной бригады ВСУ в районе Спорного в зоне проведения СВО», — говорится в сообщении.

До этого расчеты орудий «Рапира» Западной группировки ВС РФ уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками и пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Утром 6 августа сообщалось, что мотострелковые подразделения группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки овладели опорными пунктами ВСУ.

Российские солдаты вели успешные бои в районах Синьковки, Лозовой, Кругляковки, Табаевки, Стельмаховки, Макеевки и Красного Лимана. Частям ВС РФ удалось ликвидировать 12 минометных расчетов и 14 пунктов управления дронами. Силы ПВО уничтожили три беспилотника.

Ранее российские бойцы уничтожили пункты управления дронами ВСУ.

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