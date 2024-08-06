Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали село в Белгородской области, повреждены дом и восемь автомобилей

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали село Ясные Зори, есть повреждения

close
100%
«Настоящий Гладков»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.

Кроме того, украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на село из-за чего загорелись гараж и три автомобиля. Очаги возгорания оперативно потушили, подчеркнул Гладков.

Губернатор также сообщил, что в трех квартирах одного многоквартирного дома выбиты окна, осколками повреждены частный дом и восемь машин.

Информации о пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

В данный момент в регионе объявлена ракетная опасность.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.

Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами