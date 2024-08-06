ВСУ атаковали село в Белгородской области, повреждены дом и восемь автомобилей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали село Ясные Зори Белгородского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он рассказал, что в результате прямого попадания снаряда полностью сгорел легковой автомобиль и посечен один частный дом.

Кроме того, украинские беспилотники сбросили взрывные устройства на село из-за чего загорелись гараж и три автомобиля. Очаги возгорания оперативно потушили, подчеркнул Гладков.

Губернатор также сообщил, что в трех квартирах одного многоквартирного дома выбиты окна, осколками повреждены частный дом и восемь машин.

Информации о пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

В данный момент в регионе объявлена ракетная опасность.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями.

Ранее губернатор Белгородской области Гладков попал под обстрел ВСУ во время пробежки.