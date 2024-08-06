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ВСУ впервые атаковали Луганск ракетами ATACMS

РИА Новости: ВСУ впервые обстреляли Луганск с помощью ракет ATACMS

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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Луганск американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По словам источника агентства, солдаты ВСУ выпустили по городу ракеты, которые могут наносить удары на расстояние до 300 км, еще в воскресенье, 4 августа. Он отметил, что целью обстрела была гражданская инфраструктура.

При этом, по словам источника, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ракеты на подлете к городу. Однако обломки повредили жилые дома и из-за них загорелась сухая трава.

Источник добавил, что уцелевшие части ATACMS и навигационные платы передали специалистам для изучения.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале о двух пострадавших в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, ранения получили двое мужчин. В Новой Каховке ранения получил мужчина 1962 года рождения, в Днепрянах — мужчина 1956 года рождения.

Ранее в Москве рассказали, сколько пострадавших при обстреле Севастополя 23 июня остаются в столичных больницах.

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