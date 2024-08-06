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ТАСС заявил, что ВСУ попали в окружение на востоке Нью-Йорка

ТАСС: ВСУ пытаются выйти из окружения на востоке поселка Нью-Йорк

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Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины попали в окружение в восточной части поселка Нью-Йорк (Новгородское) в Донбассе и пытаются выйти из него. Об этом заявил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска», — сказал источник агентства.

По его словам, украинские войска попадают под шквальный огонь и несут потери «в больших количествах».

4 августа военный эксперт Алексей Суконкин заявлял, что Вооруженные силы РФ перерезали в Угледаре важные пути снабжения группировки украинской армии. По его данным, они взяли под полный контроль участок автодороги О-0532 Угледар – Константиновка — Марьинка.

Американский институт изучения войны считает, что это даст возможность российским войскам окружить подразделения ВСУ в районе Нью-Йорка.

До этого ТАСС сообщал, что группировка ВСУ в Угледаре рискует оказаться в котле.

Ранее похожий на ядерный гриб дым заметили в Нью-Йорке.

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