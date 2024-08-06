В подконтрольных ВСУ районах Запорожской области повредили инфраструктуру

Глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров в своем Telegram-канале сообщил, что на подконтрольной Киеву территории Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры.

По словам Федорова, в районе прозвучало почти 500 взрывов. Также он утверждает, что ему поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, однако их количество и какие-либо подробности он не назвал.

Этой же ночью Telegram-канал SHOT опубликовал видео, на котором, предположительно, запечатлен прилет по оборонному предприятию под Киевом. Кадры сняты в украинском городе Бровары. В ролике слышен мощный взрыв, после которого над городом поднялся столб дыма.

До этого взрыв зафиксировали в Полтавской области в центральной части Украины. По данным официального ресурса для оповещения населения, в ночь на вторник, 6 августа, в 12 регионах страны, в том числе в Полтавской области, ввели режим предупреждения об угрозе с воздуха.

Российские военные наносят удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.