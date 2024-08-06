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Силы ПВО уничтожили ночью 12 беспилотников ВСУ над двумя областями

Минобороны: силы ПВО уничтожили 12 БПЛА ВСУ над Белгородской и Курской областями

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Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что за эту ночь в регионе уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

5 августа сообщалось, что Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз. До этого украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в регионе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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