Силы ПВО уничтожили ночью 12 беспилотников ВСУ над двумя областями

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 12 беспилотников Вооруженных сил Украины над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 11 БПЛА самолетного типа над территорией Курской области и один украинский БПЛА над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов заявлял, что за эту ночь в регионе уничтожили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

5 августа сообщалось, что Белгородскую область за сутки обстреляли 11 раз. До этого украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль в регионе.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.