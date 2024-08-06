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За ночь в Курской области уничтожили 26 беспилотников

Врио губернатора Смирнов: за ночь над Курской областью сбили 26 дронов ВСУ

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VLADJ55/Shutterstock/FOTODOM

За ночь над Курской областью было уничтожено 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

По его словам, все сбитые вражеские беспилотники были самолетного типа.

Смирнов выразил благодарность бойцам сил противовоздушной обороны.

Врио губернатора предупредил, что обломки сбитых дронов могут представлять опасность, поэтому приближаться к ним нельзя. В случае обнаружения обломков необходимо сообщить об этом по телефону 112.

До этого губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что на территории региона объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов.

5 августа министерство обороны России сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее российские силы ПВО сбили четыре крылатые ракеты ВСУ.

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