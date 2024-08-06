Мотострелковые подразделения группировки российских войск «Запад» за прошедшие сутки овладели опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму.

«Улучшили положение по переднему краю и овладели 34 опорными пунктами противника», — сказал он.

По данным Бигмы, российские солдаты вели успешные бои в районах Синьковки, Лозовой, Кругляковки, Табаевки, Стельмаховки, Макеевки и Красного Лимана. Частям ВС РФ удалось ликвидировать 12 минометных расчетов и 14 пунктов управления дронами. Силы ПВО уничтожили три беспилотника.

До этого стало известно, что российские бойцы уничтожили пункты управления дронами ВСУ. В Минобороны РФ обратили внимание, что военнослужащие продолжают модернизировать и усовершенствовать вооружения с учетом требований современного боя. В частности, орудия «Рапира» установили на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ).

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.