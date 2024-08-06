В Харьковской области морпехи ТОФ уничтожили укрепрайоны, позиции и пехоту ВСУ

Артиллеристы 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, входящей в состав группировки «Север», нанесли удары по укреплениям, позициям и личному составу Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом сообщили РИА Новости в Минобороны России.

«Расчеты самоходных гаубиц «Гвоздика» 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили выявленные укрепрайоны, огневые позиции и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — отметили в ведомстве.

Также было указано, что разведчики на переднем крае корректируют действия артиллерии, а операторы беспилотников постоянно следят за позициями украинских войск.

«С поддержкой артиллерии и тяжелой бронетехники наши штурмовые группы постепенно продвигаются вглубь обороны ВСУ, вытесняя противника все дальше», — добавили в Минобороны.

Кроме того, уточняется, что артиллеристы группировки круглосуточно наносят удары по выявленным военным объектам, фортификационным сооружениям, бронетехнике и пехоте ВСУ.

Также в военном ведомстве рассказали, что артиллерия морской пехоты Северного флота, входящая в состав группировки войск «Днепр», уничтожила склад боеприпасов украинских вооруженных сил на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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