Уничтожен украинский склад с боеприпасами на правом берегу Днепра

Артиллерия морской пехоты Северного флота, входящая в состав группировки войск «Днепр», уничтожила склад боеприпасов украинских вооруженных сил на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российское министерство обороны (МО РФ).

«Расчет 122-миллиметрового буксируемого орудия «Д-30» морской пехоты Северного флота нанес огневое поражение по выявленному складу боеприпасов украинской армии, располагавшемуся в заброшенных промышленных ангарах на правом берегу Днепра Херсонской области», — отметили в оборонном ведомстве.

После удара артиллерии с помощью средств объективного контроля было зафиксировано значительное возгорание и множественные вторичные детонации на пораженном объекте противника.

В июле артиллеристы ВДВ уничтожили пункт управления батальона ВСУ на Днепре. В рамках контрбатарейной борьбы на направлении Каховка подразделения артиллерийского соединения ВДВ, входящие в группировку войск «Днепр», ежедневно подавляют пункты управления, уничтожают артиллерийские системы, вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на оборонительной линии реки Днепр в Херсонской области, указали в военном ведомстве.

Ранее расчет «Града» уничтожил половину взвода ВСУ на правом берегу Днепра.