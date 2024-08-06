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США ожидают две волны ударов по Израилю в ходе возможной атаки

Axios: в США ожидают две волны ударов по Израилю

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Marwan Naamani/Global Look Press

Согласно информации, полученной от американских чиновников, разведка США предполагает, что возможная атака Ирана и ливанского шиитского движения «Хезболла» на Израиль будет состоять из двух этапов. Об этом сообщает портал Axios.

Источники, знакомые с результатами встречи президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис с командой по национальной безопасности в Белом доме, сообщили, что первая волна ударов ожидается от Ирана, а вторая — от «Хезболлы».

В Вашингтоне пока не определились с характером атак и тем, кто станет инициатором.

На встрече также было отмечено, что точное время начала атаки на Израиль остается неизвестным, как и масштаб возможных последствий.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее Макрон обратился к Нетаньяху из-за планирования Израилем операции против «Хезболлы».

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