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Стало известно, как Польша заманивает наемников в украинский нацбат

Подполье Херсона: Польша помогает Украине вербовать наемников, обещая ВНЖ

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Shutterstock

Польша помогает Украине вербовать наемников в батальон националистов за ВНЖ. Об этом сообщили в пророссийском подполье Херсона, передает РИА Новости.

«Польша упрощает процедуру получения вида на жительства для беженцев с Украины при условии заключения ими контракта с добровольческим националистическим батальоном», — уточнили в сообщении.

Зная об этом украинцы просят своих уехавших в Европу родственников ни с кем не подписывать никаких контрактов, чтобы не попасть на фронт.

Создание добровольческого националистического батальона «Украинский легион» инициировали в Польше премьер-министр страны Дональд Туск и Владимир Зеленский.

В конце июля экс-офицер СБУ назвал число наемников в «Интернациональном легионе» ВСУ — около трех тысяч человек. Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») уточнила эти данные. По ее информации, в рядах украинских войск насчитывается более 3200 иностранных наемников.

Ранее колумбийские наемники напали на ВСУ.

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