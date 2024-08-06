К делу генерала Булгакова приобщили новые улики

Содержимое шести банковских ячеек было приобщено к делу о поставках сухих пайков для российской армии, в котором упоминаются бывший замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков и руководители нескольких компаний. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительныхе органы.

В июле ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании Булгакова по делу о коррупции. Задержаннвй курировал материально-техническое обеспечение Вооруженных сил России и был назначен заместителем министра обороны 27 июля 2010 года.

В сентябре 2022 года он был освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. По данным правоохранительных органов, Булгаков использовал свое служебное положение для лоббирования интересов АО «Грязинский пищевой комбинат», что стало основанием для возбуждения дела против руководства компании. Топ-менеджеры ГПК были арестованы 20 апреля.

Как сообщил источник агентства, в рамках уголовного дела о присвоении чужого имущества в особо крупном размере было арестовано имущество, находящееся в банковских ячейках одного из фигурантов дела.

Ранее был арестован второй фигурант дела полковника Пешкова.