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Американские военные за сутки сбили пять беспилотников хуситов

CENTCOM: военные США за сутки уничтожили пять дронов хуситов

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US Central Command/Reuters

За сутки военные США сбили пять дронов хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах». Об этом на своей странице в социальной сети X сообщило Центральное командование американских вооруженных сил (CENTCOM).

В заявлении командования утверждается, что были уничтожены три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенные хуситами с подконтрольной им территории Йемена в сторону Аденского залива. Еще один дрон был уничтожен непосредственно на территории Йемена.

Кроме того, в CENTCOM заявили, что военные США сбили над Красным морем беспилотник и противокорабельную баллистическую ракету хуситов.

До этого хуситы обнародовали фото сбитого над Йеменом американского дрона MQ-9 Reaper. Беспилотник был уничтожен из зенитно-ракетного комплекса «Куб» над провинцией Саада.

Хуситы уже шестой раз уничтожают беспилотники MQ-9, в предыдущий раз такой БПЛА был сбит представителями движения 29 мая в небе над провинцией Мариб.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке на Тель-Авив.

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