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В Израиле заявили о ликвидации командира батальона спецназа в составе «Хезболлы»

ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидирован командир батальона спецназа «Хезболлы»

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Amir Cohen/Reuters

Израильские военные заявили о ликвидации в Ливане командира батальона спецназа движения «Хезболла». Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Самолеты израильских военно-воздушных сил нанесли удар в районе Эббы в южной части Ливана и ликвидировали командира батальона специального назначения «Радван» Али Джамаля Алдина Джавада.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что ликвидация Джавада значительно снижает возможности движения «Хезболла» по пропаганде и осуществлению террористической деятельности из Ливана против территории Израиля.

До этого сообщалось, что самолеты ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Ливана, на малой высоте пролетев над Бейрутом.

Недавнее обострение ситуации на Ближнем Востоке началось после атаки дома главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Предположительно в дом попала израильская ракета. В Иране он находился для участия в церемонии инаугурации нового президента страны Масуда Пезешкиана. ХАМАС обвиняет в случившемся Израиль. Израиль, в свою очередь, официально не взял на себя ответственность.

Ранее в Иране заявили, что не хотят эскалации, но намерены «наказать» Израиль.

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