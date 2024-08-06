По американской военной базе в Ираке выпустили ракеты

Расположенную в западной части Ирака американскую военно-воздушную базу обстреляли выпущенными с грузовика ракетами. Об этом, ссылаясь на источник в иракских спецслужбах, сообщает РИА Новости.

По имеющимся сведениям, база США Айн-эль-Асад была обстреляна ракетами типа «Катюша». Собеседник агентства заявил, что обе ракеты взорвались на окраине базы, не причинив ей никакого ущерба. По его словам, ракеты были запущены с грузового автомобиля.

До этого газета New York Times сообщила, что США готовятся к потенциальным ударам проиранских сил по своим военным объектам на Ближнем Востоке на фоне усиления напряженности в регионе после ликвидации главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Пентагон уже разместил более дюжины военных кораблей в регионе. При этом авианосец Theodore Roosevelt, оснащенный примерно 40 штурмовиками F/A-18 Super Hornet и F-35, сейчас находится вблизи Персидского залива.

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.