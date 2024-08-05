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На Украине заявили, что ищут варианты получения дальнобойного оружия для F-16

Депутат Рады Чернев: Украина прорабатывает варианты получения ракет для F-16

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские власти рассматривают варианты получения дальнобойного оружия для военных самолетов F-16. Об этом сообщил депутат Верховной рады Егор Чернев, передает РИА Новости.

«Прорабатываются все возможные варианты, чтобы мы получили <…> и дальнобойное оружие», — отметил депутат.

По словам Чернева, речь идет о боеприпасах, которые производятся в Европе и США. Он отметил, что переговорный процесс в этом направлении продолжается. Парламентарий выразил надежду увидеть такие ракеты на Украине. Депутат напомнил, что Киев также ждет передачу истребителей от Нидерландов, Бельгии, Дании и Норвегии.

Воздушные силы Украины получили первые четыре (по другим данным — шесть) многофункциональных истребителей F-16. Как Киев применит их, и почему воздушные бои между Су-35С/Су-30СМ и F-16 произойдут совсем скоро — в материале военного эксперта «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка. Аналитик обратил внимание, что Украине как минимум нужна воздушная армия, оснащенная самолетами F-16.

Ранее в России рассказали, как ВСУ будут применять истребители F-16.

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Операция на Украине
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