В армии Израиля заявили об отсутствии изменений в директивах управления тыла

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заявил в соцсети X, что «никаких изменений в директивах управления тыла нет».

По его словам, такое уточнение он сделал с учетом публикаций СМИ за последний час.

До этого газета The Jerusalem Post писала, что власти Ирана через Венгрию предупредили Израиль о своем намерении атаковать.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в свою очередь заявил, что Иран атакует Израиль в ночь на 6 августа.

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер говорил о предположении американских властей, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана.

3 августа неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.