Трамп: Иран атакует Израиль в ночь на 6 августа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Иран атакует Израиль сегодня ночью. Об этом политик сказал в ходе стрима с журналистом Одином Россом.

Кандидат в президенты США в очередной раз подчеркнул, что если бы он был на посту главы Белого дома, то ничего подобного не произошло бы.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что власти Штатов полагают, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана. По его словам, в Вашингтоне также не считают, что атака Израиля со стороны Ирана «должна быть неизбежной, должна произойти».

5 августа издание The Jerusalem Post со ссылкой на главу МИД Израиля Исраэля Каца сообщило, что власти Ирана через Венгрию предупредили еврейское государство о своем намерении атаковать.

До этого неназванный иранский дипломат в разговоре с газетой The Wall Street Journal (WSJ) заявил, что попытки различных государств остановить Тегеран от удара по Израилю после атаки на главу политбюро ХАМАС Исмаила Ханию «были и будут бесплодными».

Ранее Иран объявил о «дне расплаты» для Израиля.