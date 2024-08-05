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Глава Минобороны поручил подготовить акт о реабилитации военных с женами

Белоусов поручил подготовить акт по проживанию жен с военными при реабилитации

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Анатолий Медведь/РИА Новости

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поручил оперативно подготовить нормативно-правовой акт по вопросу проезда и совместного проживания супруга или супруги с военнослужащим по контракту во время прохождения медицинской реабилитации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

5 августа президент РФ Владимир Путин согласился с инициативой спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, предложившей разрешить женам участников боевых действий на Украине отдыхать с ними в санаториях в период прохождения реабилитации.

Во время встречи в Кремле председатель верхней палаты российского парламента обратила внимание, что солдатам нужна не только физическая, но и психологическая реабилитация. На этом фоне она попросила разрешить супругам военнослужащих сопровождать их во время отдыха в специализированных учреждениях.

Также сенатор выразила уверенность, что в присутствии супруг участники специальной военной операции (СВО) будут лучше выполнять рекомендации врачей.

Ранее Белоусов предложил по-новому организовать лечение участников СВО.

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