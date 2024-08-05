В США заявили, что Россия скоро уничтожит переданные Украине F-16

Россия уничтожит американские истребители F-16, переданные Украине, как только определит их местоположение. Об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Когда они определят, где базируются эти самолеты, РФ уничтожит их. Вопрос в том, как долго они протянут», — заявил эксперт.

Джонсон отметил, что F-16 могут переносить в том числе и ядерное оружие и поэтому РФ может воспринимать их как экзистенциальную угрозу, а также принять все меры для их уничтожения.

По словам аналитика, украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) уже не в состоянии противостоять российским ракетам, что приведет к быстрому уничтожению истребителей F-16.

5 августа Telegram-канал Condottiero писал, что полученные Киевом истребители F-16 будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области, на границе с Румынией. По данным канала, британский Stratotanker будет дозаправлять F-16. Днем 4 августа именно этот самолет приземлился в румынской Констанце.

Ранее в России рассказали, как ВСУ будут применять истребители F-16.