Бойцы ВС РФ рассказали об уничтожении украинских военных в Крынках

Российские военные из расчета БПЛА рассказали военкору RT Филиппу Прокудину об уничтожении украинских военных в Крынках.

Военнослужащие рассказали, что расчет под командованием Моисея неделями находился в подвалах Казачьих Лагерей, как «в подводной лодке», уничтожая позиции ВСУ. При этом украинские дроны регулярно пытались выследить, откуда ведется управление беспилотниками.

Один из бойцов рассказал, что самым интересным в работе разведчика является выявление цели.

«Можешь несколько дней по одному и тому же месту ходить, но в итоге, когда его находишь, испытываешь как бы поднятие духа», — пояснил он.

2 августа сообщалось, что истребитель-бомбардировщик Су-34 разбомбил склад боеприпасов 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным журналистов, данная бригада до этого действовала в Крынках, но под давлением ВС РФ «убыла на доукомплектование» в постоянный пункт дислокации.

Ранее в США раскрыли место базирования украинских F-16.