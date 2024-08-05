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Опубликованы кадры боевой работы БМП-2М с модулем «Бережок»

Минобороны России опубликовало кадры работы боевого модуля «Бережок» на БМП-2М

В Telegram-канале министерства обороны России опубликованы кадры работы БМП-2М с универсальным боевым модулем «Бережок».

По информации ведомства, экипаж этой боевой машины пехоты уничтожил замаскированные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Как рассказал на этом видео механик-водитель БМП-2М с позывным «Дед», в современных реалиях она очень хорошая.

«Если нужно навести суету, залетел, покосил всю посадку, где стоял противник. Машина незаменимая. Противник деморализован, и тогда уже наши ребята заскакивают и делают свою работу», — отметил военный.

5 августа Минобороны России также показало кадры с уничтожением двух украинских танков Leopard военнослужащими 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» в Харьковской области.

До этого министерство обороны РФ опубликовало видеозапись, на которой запечатлена работа зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М3», уничтожающего выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) американскую ракету ATACMS.

Ранее в Британии раскрыли российское оружие, которое привело ВСУ в ужас.

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Операция на Украине
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