Власти Оренбургской области увеличили единовременную выплату для контрактников

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил в своем Telegram-канале, что власти увеличили единовременную региональную выплату для контрактников, которые служат по контракту в зоне СВО, с 50 до 400 тысяч рублей.

«Вместе с федеральной выплатой, озвученной Президентом РФ, оренбуржцы получат единовременно 800 тысяч рублей», — пояснил Паслер.

По его словам, выплату получат призванные на военную службу по призыву или по мобилизации и заключившие в этот период контракт о прохождении военной службы.

До этого жителя Тюменской области решением суда обязали вернуть единовременную выплату, которую он получил, заключив контракт с Минобороны России.

В марте 2024 года россиянин заключил с министерством обороны контракт о прохождении военной службы в зоне специальной военной операции, но так туда и не отправился. Его контракт был признан недействительным, так как тюменец состоял на психиатрическом учете и проходил принудительное лечение в специализированном диспансере.

Ранее стало известно, что три участника СВО могут попасть в Совет федерации.