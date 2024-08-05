На Украине рассказали о соревновании по вручению повесток между военкомами

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Украины сообщил, что военкомы соревнуются друг с другом, кто выдаст больше повесток. Его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По словам сотрудника, работники ТЦК обсуждают, сколько повесток им удалось вручить. Он отметил, что у военкомов нет официального плана по количеству мобилизованных. Работник ТЦК добавил, что его коллеги соревнуются, кто из них вручит повестку водителю самого дорогого автомобиля.

По словам сотрудника, ему удалось вручить повестку водителю Mercedes-Benz S-Class. Военком указал, что особой «галочкой» для ТЦК является призыв на фронт водителя Mercedes-Benz G-Class («Гелендваген»).

До этого депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявил, что на Украине сотрудники военкоматов не будут вручать повестки военнообязанным на улице.

Депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявлял, что сотрудники ТЦК нередко предлагают гражданам Украины уточнить свои персональные данные, но после этого заставляют их проходить медицинскую комиссию и отправляют на полигон.

Ранее на Украине признали, что мобилизованным не дают шанса нормально пройти военно-врачебную комиссию.