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На Украине пожаловались на масштабное дезертирство в рядах ВСУ

На Украине в 2024 году открыли почти 29,8 тыс. уголовных дел о бегстве военных

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Andriy Andriyenko/AP

За первое полугодие 2024 года на Украине было возбуждено 29,8 тысячи уголовных дел о дезертирстве военнослужащих. Об этом пишет Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) со ссылкой на данные Офиса генпрокурора республики.

Отмечается, что дела возбуждены по статьям о самовольном оставлении части и дезертирстве. По первой статье было возбуждено 18,6 тысячи производств, по второй — 11,2 тысячи. Количество дел уже превысило все разбирательства, открытые в 2023 году.

Авторы публикации уточнили, что из части сбежал каждый 14 украинский военный.

«Проблема бегства военных из украинской армии приобрела угрожающий масштаб. Не в состоянии наказать дезертиров, власть готова простить их, лишь бы те вернулись в строй», — говорится в публикации.

До этого командир танка Т-80 Южной группировки войск с позывным «Литвин» сообщал, что украинские военные бегут с позиций в Новоселовке Первой и ее окрестностях, оставляя раненых.

По словам Литвина, украинская группировка на этом участке фронта практически находится в окружении.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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