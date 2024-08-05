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США завершили вывод войск из Нигера

NYT: США передали последнюю базу в Нигере армии страны, завершив вывод войск

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David Goldman/AP

Американские военные передали свою последнюю базу в Нигере местным вооруженным силам, завершив вывод войск из страны. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Вывод американских сил и средств с авиабазы ​​201 в Агадесе завершен. Эффективное сотрудничество и коммуникация между вооруженными силами США и Нигера обеспечили завершение этой передачи досрочно и без осложнений», — говорится в заявлении Африканского командования Пентагона.

В материале говорится, что последняя группа американских военнослужащих из 1000 человек села на грузовой самолет ВВС и вылетела с авиабазы ​​стоимостью $110 млн.

По словам официальных лиц, небольшое количество военнослужащих останется в посольстве США на короткое время для завершения административных дел.

Отношения между США и Нигером испортились после того, как нигерийские военные в 2023 году свергли правительство и приказали американским войскам уйти.

NYT напомнила, что на фоне вывода войск США из страны, согласно докладу ООН, в среднесрочной перспективе остается возможным риском полная дестабилизация стран региона.

В июне сообщалось, что Вашингтон обеспокоен ростом влияния Москвы в Африке.

Ранее сообщалось, что США ищут страны в Африке для переброски войск после ухода из Нигера и Чада.

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