Форум «Армия» не стали отменять после ареста главы парка «Патриот»

Международный военно-технический форум «Армия-2024» не отменен и состоится в заявленные даты. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе парка «Патриот», главу которого арестовали по подозрению в хищении бюджетных средств.

«У нас нет информации о том, что форум отменяется. Вся актуальная информация на сайте», — заявила специалист по работе со СМИ Тамара Кульбакина.

О подготовке к форуму подтвердили и на горячей линии «Армии-2024».

«Информации о том, что форум будет отменен, на данный момент нет. Посетить форум можно 12, 13 и 14 августа. 12 августа форум работает в закрытом режиме. Возрастное ограничение – 18+. Вход по бизнес-билетам и пригласительным», — сказала оператор колл-центра.

5 августа в Следственном комитете сообщили о задержании в Москве руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития МО РФ Владимира Шестерова.

Их подозревают в присвоении себе средств, которые государство выделяло на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По предварительным данным, речь идет о сумме в 40 млн рублей.

Ахмедов арестован, мера пресечения генералу Шестерову еще не избрана. На их активы наложен обеспечительный арест. Потерпевшей стороной по делу признано Минобороны РФ.

Как сообщает Telegram-канала PostNews со ссылкой на источник, из-за следственных действий «под вопросом» оказалась подготовка к международному военно-техническому форуму «Армия-2024».

23 июля стало известно о проведении в «Патриоте» следственных действий. ТАСС со ссылкой на источник писал, что прибытие силовиков в парк Минобороны не имеет отношения к уголовному делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство парка. Экс-заместитель Сергея Шойгу обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Ранее Путину доложили об аресте генерала армии Булгакова.